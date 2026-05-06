Football: La FIFA étend la suspension de Prestianni qui pourrait manquer le début du Mondial

Primeira Liga - Sporting CP - Benfica

L'ailier argentin Gianluca Prestianni ‌pourrait manquer les deux premières rencontres de son pays à ​la Coupe du monde après la décision de la FIFA mercredi d'étendre à l'échelle mondiale sa suspension de six matches pour ​comportement homophobe.

Le joueur du Benfica avait été sanctionné par l'UEFA pour avoir proféré ​une insulte à l'encontre de ⁠l'attaquant brésilien du Real Madrid Vinicius Jr lors du barrage ‌aller de la Ligue des champions en février.

"La Commission de discipline de la FIFA a décidé ​d'étendre la suspension de ‌six matches imposée par l'UEFA au joueur ⁠du SL Benfica Gianluca Prestianni pour qu'elle s'applique à l'échelle mondiale", a déclaré un porte-parole de la FIFA à Reuters.

Cette extension, ⁠demandée initialement par ‌l'UEFA, signifie que Gianluca Prestianni manquerait les deux ⁠premiers matches de l'Argentine à la Coupe du monde ‌s'il était sélectionné.

La suspension s'applique aux compétitions de clubs ⁠de l'UEFA et aux matches internationaux officiels, mais ⁠pas en amical ‌ni en championnat national.

L'UEFA avait initialement imposé une suspension de ​six matches pour comportement discriminatoire, ‌dont trois avec sursis. L'ailier avait déjà purgé une rencontre de suspension provisoire lors ​du match retour contre le Real Madrid.

Le joueur de 20 ans ne compte qu'une seule sélection avec ⁠les champions du monde en titre, honorée en novembre dernier lors d'un match amical contre l'Angola.

L'Argentine débutera sa Coupe du monde le 16 juin contre l'Algérie avant d'affronter l'Autriche et la Jordanie.

(Rédigé par Rohith Nair à Bangalore, version française Vincent Daheron, édité ​par Blandine Hénault)