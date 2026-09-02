USA-Le secteur privé crée moins d'emplois que prévu en août - ADP

Le secteur privé aux Etats-Unis a créé moins d'emplois que prévu en août, montre mercredi l'enquête mensuelle du cabinet ADP.

Cette enquête a recensé 38.000 créations de postes le mois dernier, après 46.000 en juillet (révisé de 44.000).

Les économistes interrogés par Reuters s'attendaient en moyenne à ce que l'emploi privé augmente de 48.000 postes en juillet.

La publication des résultats de l'enquête ADP précède la parution du rapport officiel sur l'emploi du département du Travail, prévue jeudi.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)