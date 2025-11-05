 Aller au contenu principal
USA : le secteur privé américain a créé plus d'emplois que prévu
information fournie par AOF 05/11/2025 à 14:23

(AOF) - Le secteur privé américain a créé 42 000 emplois le mois dernier, après en avoir détruit 32 000 en septembre, selon l'enquête ADP. Les économistes anticipaient 32 000 créations en moyenne.

"Les employeurs du secteur privé ont créé des emplois en octobre pour la première fois depuis juillet, mais les embauches ont été modestes par rapport à ce que nous avions annoncé plus tôt cette année," a commenté Nela Richardson, économiste en chez chez ADP ."Parallèlement, la croissance des salaires est restée globalement stable pendant plus d'un an, ce qui indique que l'offre et la demande sont équilibrées".

