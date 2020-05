Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Le secteur privé a détruit plus de 20 millions d'emplois, un record-ADP Reuters • 06/05/2020 à 16:12









(Actualisé avec précisions, réactions des marchés,) WASHINGTON, 6 mai (Reuters) - Le secteur privé aux Etats-Unis a détruit plus de 20 millions d'emplois en avril, un niveau sans précédent, en raison des fermetures d'entreprises mises en oeuvre afin d'enrayer la pandémie de coronavirus. Les résultats publiés mercredi de l'enquête mensuelle du cabinet de conseil ADP montrent que 20.236.000 emplois ont été détruits le mois dernier. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne 20.050.000 destructions de postes dans le privé, leurs estimations s'échelonnant entre -8.790.000 et -25.000.000. Le chiffre de mars a été révisé à la baisse pour montrer 149.000 postes détruits contre 27.000 annoncés initialement. Le rapport précise que plus de 40% des emplois détruits en avril appartiennent aux secteurs des loisirs et de l'hôtellerie. Le plongeon enregistré dans le privé laisse penser que les mesures de confinement adoptées pour ralentir la propagation de la pandémie laisseront de profondes cicatrices sur l'économie même si certains Etats américains amorcent la réouverture d'entreprises non-essentielles. Plus de 30 millions d'Américains ont déposé une demande d'allocation chômage en plus de six semaines d'après les données du département du Travail. Les résultats de l'enquête ADP sont publiés deux jours avant le rapport mensuel sur l'emploi du département du Travail. Le consensus Reuters attend 21,85 millions de postes détruits dans le privé en avril, après les 701.000 détruits en mars, dépassant largement le record de 800.000 emplois détruits pendant la Grande Récession. Le taux de chômage est attendu à 16%, un niveau jamais vu. Sur les marchés, les rendements des emprunts d'Etat américains ont augmenté après la publication de l'enquête ADP, celui des Treasuries à dix ans US10YT=RR touchant un pic de trois semaines à 0,72% tandis que les contrats à terme sur les indices de Wall Street réduisaient légèrement leur progression. (Lucia Mutikani, version française Laetitia Volga, édité par Jean-Michel Bélot)

