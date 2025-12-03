information fournie par Reuters • 03/12/2025 à 14:20

USA-Le secteur privé a détruit des emplois en novembre - ADP

Le secteur privé aux Etats-Unis a, contre toute attente, détruit des emplois en novembre, montre mercredi l'enquête mensuelle du cabinet ADP.

L'enquête a recensé 32.000 destructions nettes de postes le mois dernier, après 47.000 créations d'emplois en octobre (chiffre révisé de 42.000 destructions de postes).

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne 10.000 créations nettes de postes.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)