USA-Le secteur privé a détruit des emplois en novembre - ADP

(Actualisé avec la réaction des marchés financiers)

Le secteur privé aux Etats-Unis a, contre toute attente, détruit des emplois en novembre, montre mercredi l'enquête mensuelle du cabinet ADP.

L'enquête a recensé 32.000 destructions nettes de postes le mois dernier, après 47.000 créations d'emplois en octobre (chiffre révisé de 42.000 destructions de postes). .DJI

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne 10.000 créations nettes de postes.

Après la publication de cet indicateur, sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor à dix ans

US10YT=RR accroît sa baisse, cédant désormais 3,4 points de base, à 4,053%, tandis que le deux ans US2YT=RR abandonne 4,1 points, à 3,475%.

Les contrats à terme à Wall Street, de leur côté, réduisent leurs gains, avec désormais une progression de 0,26% pour le Dow Jones .DJI , de 0,21% pour le Standard & Poor's 500

.SPX et de 0,14% pour le Nasdaq .IXIC .

Le dollar .DXY s'affaiblit davantage, perdant 0,46% face à un panier de devises de référence.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)