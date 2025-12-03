 Aller au contenu principal
USA-Le secteur privé a détruit des emplois en novembre - ADP
information fournie par Reuters 03/12/2025 à 14:37

(Actualisé avec la réaction des marchés financiers)

Le secteur privé aux Etats-Unis a, contre toute attente, détruit des emplois en novembre, montre mercredi l'enquête mensuelle du cabinet ADP.

L'enquête a recensé 32.000 destructions nettes de postes le mois dernier, après 47.000 créations d'emplois en octobre (chiffre révisé de 42.000 destructions de postes). .DJI

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne 10.000 créations nettes de postes.

Après la publication de cet indicateur, sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor à dix ans

US10YT=RR accroît sa baisse, cédant désormais 3,4 points de base, à 4,053%, tandis que le deux ans US2YT=RR abandonne 4,1 points, à 3,475%.

Les contrats à terme à Wall Street, de leur côté, réduisent leurs gains, avec désormais une progression de 0,26% pour le Dow Jones .DJI , de 0,21% pour le Standard & Poor's 500

.SPX et de 0,14% pour le Nasdaq .IXIC .

Le dollar .DXY s'affaiblit davantage, perdant 0,46% face à un panier de devises de référence.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)

Valeurs associées

DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
47 474,46 Pts Index Ex 0,00%
NASDAQ Composite
23 413,67 Pts Index Ex 0,00%
S&P 500 INDEX
6 829,37 Pts CBOE 0,00%
USA BENCHMARK 10A
4,080 Rates -0,50%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

