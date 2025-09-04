 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 706,44
-0,17%
Indices
Chiffres-clés
USA-Le secteur privé a créé moins d'emplois que prévu en août-ADP
information fournie par Reuters 04/09/2025 à 14:25

Le secteur privé aux Etats-Unis a créé moins d'emplois qu'attendu en août, montre jeudi l'enquête mensuelle du cabinet ADP.

L'enquête a recensé 54.000 créations de postes le mois dernier, contre 106.000 en juillet (révisé de 104.000), alors que les économistes interrogés par Reuters en prévoyaient en moyenne 65.000.

La publication des résultats de l'enquête ADP précède la parution vendredi du rapport officiel sur l'emploi du département du Travail.

Après la publication de cette statistique, les contrats à terme à Wall Street n'ont pratiquement pas varié pour l'ouverture. Une stagnation étant attendue sur le Dow Jones

.DJI , tandis que le Standard & Poor's 500 .SPX et le Nasdaq

.IXIC devraient progresser respectivement de 0,19% et 0,27%.

Le dollar .DXY monte de 0,08% face à un panier de devises internationales, réduisant un peu ses gains.

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans

US10YT=RR fléchit de 2,5 points de base (pb), à 4,18%, et celui à 30 ans US30YT=RR de 2,9 pb, à 4,86%, la détente dans l'obligataire s'atténuant légèrement.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées

DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
45 271,23 Pts Index Ex 0,00%
NASDAQ Composite
21 497,73 Pts Index Ex 0,00%
S&P 500 INDEX
6 448,26 Pts CBOE 0,00%
USA BENCHMARK 10A
4,187 Rates -0,86%
