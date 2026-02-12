Restreints, bloqués, que se passe-t-il pour WhatsApp et Telegram en Russie?

La Russie a confirmé le blocage de l'application de communication WhatsApp pour non respect de la législation ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )

La Russie a confirmé jeudi le blocage de l'application de communication WhatsApp, qui fait suite à des restrictions annoncées en début de semaine sur Telegram, sa rivale en popularité, pour non respect de la législation.

Les autorités russes ont multiplié ces dernières années les mesures restreignant la liberté d'expression sur internet et limitant l'utilisation d'applications étrangères dans le cadre d'une répression menée contre les réseaux sociaux non-russes.

- Accusées d'enfreindre la loi -

La messagerie américaine WhatsApp, qui revendique plus de 100 millions d'utilisateurs en Russie, a dénoncé mercredi soir une tentative des autorités russes de "bloquer complètement l'application".

Le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, a confirmé le blocage jeudi "du fait de la réticence de l'entreprise à respecter la loi russe".

L'agence russe de surveillance des télécommunications Roskomnadzor a également annoncé en début de semaine des "restrictions progressives" visant Telegram.

Précédemment, elle avait accusé WhatsApp et Telegram, très populaires en Russie, d'être utilisées pour réaliser des escroqueries, mais aussi "à des fins criminelles et terroristes".

Les appels avaient déjà été bloqués sur les deux applications en août 2025.

- Contournement par VPN -

Les restrictions sur Telegram ont été critiquées par des d'observateurs militaires russes craignant qu'elles n'entraînent une perte d'influence du récit pro-Kremlin sur la scène informationnelle mondiale.

Telegram fait l'objet en Russie de "restrictions progressives" au motif d'une "violation" de la loi ( AFP / - )

Telegram est le canal de diffusion principal de nombreuses chaînes de militants pro-Kremlin, de représentants des autorités et d'unités militaires. L'application est également très utilisée par la population ukrainienne, en pleine guerre entre Kiev et Moscou.

Si le blocage complet de WhatsApp et Telegram se confirme en Russie, les usagers auront toujours la possibilité de contourner cette censure grâce à des outils VPN, même si une récente loi russe interdit de faire leur promotion.

Grâce aux VPN, des Russes, y compris des figures pro-Kremlin, continuent d'utiliser des réseaux sociaux et plateformes interdits dans le pays, tels Facebook et Instagram du groupe américain Meta, également propriétaire de WhatsApp, déclarés "extrémiste" et bloqués 2022, tout comme YouTube depuis 2024.

Nikita Nagornyy, champion olympique de gymnastique et ancien dirigeant d'un mouvement de jeunesse patriotique créé par le ministère russe de la Défense, continue par exemple à publier sur Instagram, où il compte 915.000 abonnés.

- MAX, messagerie russe sans encryptage -

WhatsApp comme Telegram ont accusé les autorités russes de vouloir forcer les citoyens à migrer vers MAX, une nouvelle messagerie locale promue par les autorités, dénoncée comme un possible outil de surveillance par des avocats.

"MAX est une alternative existante, une messagerie en émergence et nationale", a affirmé jeudi M. Peskov.

Les autorités insistent sur l'importance de couper la dépendance du pays à l'égard des plateformes étrangères qui stockent les données.

Proposée par le géant russe des réseaux sociaux VK depuis 2025, MAX est présentée comme une super-application donnant accès autant à des services de l'administration qu'à la possibilité de commander une pizza, à l'image de WeChat ou Alipay en Chine.

L'application a revendiqué fin décembre 75 millions d'utilisateurs. Mais des Russes ont affirmé à plusieurs médias, y compris à l'AFP, avoir été poussés à la télécharger par leurs employeurs

Contrairement à WhatsApp et Telegram, elle n’utilise pas un système de chiffrement de bout en bout, qui est un moyen de protection du contenu des messages les rendant plus difficiles à intercepter et lire par des tiers.

Depuis septembre 2025, le gouvernement russe a demandé aux fabricants d'inclure automatiquement MAX dans tous les nouveaux téléphones et tablettes vendus en Russie.