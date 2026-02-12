Guerre en Ukraine : "Le Royaume-Uni va fournir 500 millions de livres supplémentaires pour une aide urgente" à Kiev, annonce le gouvernement britannique

Le Premier ministre britannique Keir Starmer, le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le secrétaire britannique à la Défense John Healey à Londres le 19 juillet 2024. ( POOL / RICHARD POHLE )

Environ 150 millions de livres (172 millions d'euros) seront consacrées à un dispositif de l’Otan pour acheter des armes américaines destinées à Kiev, a indiqué le ministère britannique de la Défense ce jeudi 12 février.

Une enveloppe qui s'élève à quelque 500 millions de livres (575 millions d'euros). Ce jeudi 12 février, le secrétaire britannique à la Défense John Healey a annoncé que le Royaume-Uni va aider l'Ukraine à mieux se défendre contre les frappes russes, qui détruisent ses infrastructures énergétiques. "Cet après-midi (jeudi), je confirmerai que le Royaume-Uni va fournir un demi-milliard de livres supplémentaires pour une aide urgente à la défense aérienne de l'Ukraine", a-t-il déclaré à son arrivée à Bruxelles, peu avant une réunion des ministres de la Défense de l'Otan.

Le ministère britannique de la Défense a indiqué qu’environ 150 millions de livres (172 millions d'euros) seraient consacrées à un dispositif de l’Otan soutenu par le président américain Donald Trump, pour acheter des armes américaines destinées à Kiev. Londres enverra également à l’Ukraine 1.000 petits missiles fabriqués au Royaume-Uni, d’une valeur de 390 millions de livres (448 millions d'euros).

Des frappes russes massives contre le réseau énergétique ukrainien ont provoqué des coupures de chauffage et d’électricité dans de larges zones du pays en plein hiver glacial. "C’est tout simplement du terrorisme contre la population civile ukrainienne", s'est insurgé devant la presse à Bruxelles le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius.