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USA : le PMI de Chicago sous les attentes
information fournie par Zonebourse 30/10/2026 à 14:54

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L'indice des directeurs d'achat de la région de Chicago est ressorti à 55,3 en octobre, alors qu'il était attendu à 55,8. Il avait atteint 58,8 en septembre.

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