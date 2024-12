USA: le PMI composite à un plus haut de presque trois ans information fournie par Cercle Finance • 16/12/2024 à 15:55









(CercleFinance.com) - La croissance s'est accélérée dans le secteur privé américain en décembre grâce au 'boom' du secteur des services, à en croire les résultats préliminaires de l'enquête PMI de S&P Global publiés ce lundi.



L'indice 'flash' composite mesurant l'activité dans les services et l'industrie est ainsi ressorti à 56,6 ce mois-ci, contre 54,9 en novembre, établissant un plus haut de presque trois ans.



Celui mesurant le secteur manufacturier s'est quant à lui replié à 48,3, après 49,7 le mois dernier.



Dans son rapport, Chris Williamson, l'économiste en chef de S&P Global, met en avant le 'boom' du secteur tertiaire, qui a crû le mois dernier à son rythme le plus rapide depuis la réouverture de l'économie américaine en 2021.



Le dynamisme du secteur est cohérent, selon lui, avec une croissance annualisée du PIB de plus de plus de 3% sur le mois de décembre.





