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USA : le PIB progresse moins qu'attendu au deuxième trimestre
information fournie par Zonebourse 30/07/2026 à 14:36
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Le produit intérieur brut des Etats-Unis a augmenté de 1,5% au deuxième trimestre alors que les analystes espéraient une hausse de 2,1%. Au premier trimestre, le PIB avait progressé de 2,1%.

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