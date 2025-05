USA: le 'Philly Fed' reste en territoire négatif en mai information fournie par Cercle Finance • 15/05/2025 à 15:00









(CercleFinance.com) - L'activité manufacturière dans la région de Philadelphie continue de se contracter, rapporte l'enquête réalisée par la Fed locale.



Concrètement, l'indice de diffusion de l'activité générale courante est passé de -26,4 en avril à -4 en mai. Ainsi, même s'il parvient à effacer l'essentiel du repli du mois précédent, l'indice reste inférieur à zéro et témoigne donc d'une contraction de l'industrie manufacturière dans la région.



Néanmoins, le sous-indice portant sur les nouvelles commandes a bondi de 42 points pour atteindre 7,5, compensant presque entièrement la baisse d'avril.



L'enquête témoigne par ailleurs d'un nouveau repli des livraisons, pour le 4e mois d'affilée : l'indice recule de 4 points, pour atteindre -13, un plus bas depuis novembre 2023.



Les entreprises signalent par ailleurs une hausse de l'emploi, avec un indice en hausse de 16 points, soit 16,5 en mai.



Enfin, les deux indices des prix ont atteint leur plus haut niveau depuis juin 2022. L'indice des prix payés a augmenté pour le sixième mois consécutif, atteignant 59,8 tandis que l'indice des prix reçus est passé de 30,7 à 43,6.



Les grands indicateurs prospectifs de l'enquête suggèrent enfin des attentes de croissance plus généralisées pour les six prochains mois.







