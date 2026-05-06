USA-Le NY Times attaqué en justice par une agence fédérale pour ne pas avoir promu un homme blanc

(Répétition)

La Commission américaine pour l'égalité des chances en matière d'emploi (EEOC) a porté plainte contre le New York Times NYT.N mardi, l'agence fédérale accusant le journal d'avoir écarté un homme blanc d'un poste de direction à la rédaction en raison de sa race et de son sexe.

Dans une plainte déposée devant le tribunal fédéral de Manhattan, l'EEOC (Equal Employment Opportunity Commission) déclare que le New York Times a fait preuve de discrimination à l'égard de ce candidat, enfreignant ainsi le titre VII de la loi sur les droits civils de 1964.

Ce procès pour discrimination à rebours reflète la nouvelle approche de la présidente de l'EEOC, Andrea Lucas, en matière d'affaires liées à l'emploi, l'agence s'alignant sur les politiques conservatrices du président américain Donald Trump.

Ce dernier veut remettre en cause les efforts dits de diversité, d'équité et d'inclusion (DEI) dans les entreprises, et peu après le début de son deuxième mandat à la Maison blanche il y a un an, il a signé des décrets visant à mettre fin aux mesures DEI au sein du gouvernement fédéral.

"Le New York Times rejette catégoriquement les allégations à motivation politique formulées par l'EEOC de l'administration Trump", a déclaré Danielle Rhoades Ha, porte-parole du New York Times, principal quotidien de centre-gauche aux Etats-Unis, dans un communiqué.

"Nos pratiques en matière d'emploi sont fondées sur le mérite et visent à recruter et à promouvoir les meilleurs talents au monde. Nous nous défendrons vigoureusement", a-t-elle poursuivi.

En septembre 2025, Donald Trump a déposé une plainte pour diffamation contre le New York Times, lui réclamant 15 milliards de dollars d'indemnités, après que le journal a publié des informations sur les liens du président américain avec le défunt financier et pédocriminel Jeffrey Epstein.

L'EEOC a déposé sa plainte au nom d'un employé du New York Times, avec 11 ans d'ancienneté, qui avait sollicité une promotion au poste de rédacteur en chef adjoint de la rubrique immobilière début 2025, après avoir principalement occupé le poste de rédacteur en chef senior au service international.

Selon la plainte, le journal avait décidé en 2024 qu'il avait besoin de plus de "dirigeants" non blancs. Le plaignant avait les qualités requises pour le poste convoité mais il n'a pas été sélectionné pour la phase finale du recrutement, ajoute l'EEOC.

Le New York Times a rétorqué que l'agence avançait des allégations sans fondement en plaquant des idées préconçues sur un cas particulier.

Dans une interview accordée à Reuters en décembre, la présidente de l'EEOC avait dit s'être fixé comme "objectif d'opérer un glissement vers une version conservatrice des droits civils".

Dans la foulée de ces propos, l'agence a lancé une enquête au sein de l'équipementier sportif Nike NKE.N afin de déterminer si des employés blancs souffraient de mesures discriminatoires.

L'EEOC a également intenté une action en justice contre un embouteilleur de Coca-Cola KO.N accusé d'avoir exclu des hommes d'un événement de réseautage destiné aux employés.

(Jonathan Stempel, version française Benoit Van Overstraeten, édité par Sophie Louet)