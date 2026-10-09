USA-Le moral des ménages se détériore en octobre-Michigan

Le moral des ménages américains s'est détérioré plus que prévu en octobre, montrent vendredi les résultats préliminaires de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan.

Son indice de confiance a baissé à 46,3 en première estimation, contre 48,1 en septembre, alors que les économistes et analystes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur 47,8.

La composante du jugement des consommateurs sur leur situation actuelle a baissé à 44,7, contre 50,9 en septembre et un consensus de 51,0.

Celle des perspectives a augmenté ce mois-ci, à 47,3 contre 46,3 un mois plus tôt et un niveau de 45,5 anticipé en moyenne par les économistes et les analystes.

Les anticipations d'inflation à un an sont pour leur part ressorties à 4,7%, après 4,6% en septembre.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Benoit Van Overstraeten)