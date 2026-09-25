USA-Le moral des ménages se dégrade moins que prévu en septembre-Michigan

Le moral des ménages américains s'est dégradé moins que prévu en septembre, montrent vendredi les résultats définitifs de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan.

Son indice de confiance ressort à 48,1 après 47,8 en première estimation et 51,7 en août, tandis que les économistes et analystes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre de 47,6.

La composante du jugement des consommateurs sur leur situation actuelle a baissé à 50,9 en septembre, contre 51,9 en août et une première estimation à 50,9.

Celle des perspectives a reculé ce mois-ci, à 46,3 contre 51,5 un mois plus tôt et une première estimation à 45,8.

Les anticipations d'inflation à un an sont pour leur part ressorties à 4,6%, comme en lecture préliminaire et après 4,0% en août.

(Rédigé par Etienne Breban)