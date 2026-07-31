USA-Le moral des ménages s'améliore plus que prévu en juillet - Michigan

Le moral des ménages américains s'est amélioré plus que prévu en juillet, montrent vendredi les résultats définitifs de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan.

Son indice de confiance a progressé à 55,2 après 49,5 en juin, tandis que les économistes et analystes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre de 54,0.

La composante du jugement des consommateurs sur leur situation actuelle a augmenté à 54,8, contre 47,7 en juin et une première estimation à 54,9.

Celle des perspectives a progressé ce mois-ci, à 55,4 contre 50,7 un mois plus tôt et une première estimation à 54,0.

Les anticipations d'inflation à un an sont pour leur part ressorties à 4,2%, après 4,6% en juin.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Sophie Louet)