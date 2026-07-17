USA-Le moral des ménages s'améliore plus que prévu en juillet - Michigan

Le moral des ménages américains s'est amélioré plus que prévu en juillet, montrent vendredi les résultats préliminaires de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan.
Son indice de confiance a progressé à 54,4 après 49,5 en juin, tandis que les économistes et analystes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre de 51,0.
La composante du jugement des consommateurs sur leur situation actuelle a augmenté à 54,9, contre 47,7 en juin et un consensus à 48,7.
Celle des perspectives a également progressé ce mois-ci, à 54,0 contre 50,7 un mois plus tôt.
Les anticipations d'inflation à un an sont pour leur part ressorties à 4,2%, après 4,6% en juin.
(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)
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