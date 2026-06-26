USA-Le moral des ménages s'améliore légèrement moins que prévu en juin - Michigan

Le moral des ménages américains s'est amélioré légèrement moins que prévu en juin, montrent vendredi les résultats définitifs de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan.

Son indice de confiance a progressé à 49,5 après 48,9 en première estimation et 44,8 en mai. Les économistes et analystes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre de 50.

La composante du jugement des consommateurs sur leur situation actuelle a augmenté à 47,7 en juin après 45,8 le mois précédent et une première estimation à 48,4.

Celle des perspectives a augmenté à 50,7, contre 44,1 en mai et une première estimation à 49,3.

Les anticipations d'inflation à un an sont pour leur part ressorties à 4,6%, après 4,8% en mai.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)