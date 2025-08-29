USA-Le moral des ménages baisse plus que prévu en août-Michigan

Le moral des ménages américains s'est dégradé plus fortement que prévu en août, montrent vendredi les résultats définitifs de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan.
Son indice de confiance est passé à 58,2 en août après 61,7 en juillet. Les économistes et analystes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre de 58,6.
La composante du jugement des consommateurs sur leur situation actuelle a baissé à 61,7 en août après 68,0 en juillet.
Celle des perspectives a baissé aussi, à 55,9 en août contre 57,7 en juillet.
(Rédigé par Mara Vîlcu)
