USA-Le moral des ménages baisse plus que prévu en août-Michigan
information fournie par Reuters 29/08/2025 à 16:16

Le moral des ménages américains s'est dégradé plus fortement que prévu en août, montrent vendredi les résultats définitifs de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan.

Son indice de confiance est passé à 58,2 en août après 61,7 en juillet. Les économistes et analystes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre de 58,6.

La composante du jugement des consommateurs sur leur situation actuelle a baissé à 61,7 en août après 68,0 en juillet.

Celle des perspectives a baissé aussi, à 55,9 en août contre 57,7 en juillet.

(Rédigé par Mara Vîlcu)

