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USA : le déficit commercial se creuse plus que prévu en août
information fournie par Zonebourse 06/10/2026 à 14:40

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Au mois d'août, le déficit de la balance commerciale américaine s'est élevé à 105,60 milliards de dollars, contre une prévision à 100,80 milliards de dollars. En juillet, le déficit avait atteint 92,80 milliards de dollars.

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