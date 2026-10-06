USA : le déficit commercial se creuse plus que prévu en août

Au mois d'août, le déficit de la balance commerciale américaine s'est élevé à 105,60 milliards de dollars, contre une prévision à 100,80 milliards de dollars. En juillet, le déficit avait atteint 92,80 milliards de dollars.
A lire aussi
-
La Bourse de Paris a terminé dans le vert mardi, au terme d'une séance marquée par un recul des prix du pétrole et des taux d'intérêt de la dette française ayant soulagé les marchés. Le CAC 40 a pris 0,40% à 7.865,07 points, en hausse de 30,97 points. Lundi, l'indice ... Lire la suite
-
L'Autorité italienne de la concurrence (AGCM) a annoncé mardi l'ouverture d'une enquête visant Suno, une société américaine spécialisée dans la génération de musique par intelligence artificielle (IA). L'autorité s'intéresse en particulier aux dispositions relatives ... Lire la suite
-
Toutes les supérettes de proximité 7-Eleven en Inde ont fermé en septembre, a annoncé mardi la maison mère japonaise de l'enseigne, des médias rapportant que le géant de la distribution avait eu du mal à faire face à la concurrence locale. "Nous confirmons que ... Lire la suite
-
Forvia, groupe mondial des technologies de mobilité et des solutions durables, et le groupe Anand (l'un des principaux fabricants indiens de systèmes et de composants automobiles) ont signé un accord de coentreprise (JV) visant à renforcer leur présence sur le ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
|
valeur
|
dernier
|
var.
|7 865,07
|+0,40%
|100,05
|-0,17%
|0,78
|-0,51%
|260,5
|-4,51%
|26,76
|+16,05%
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer