USA : le déficit commercial s'envole en novembre
information fournie par Zonebourse 29/01/2026 à 14:52

Le déficit commercial des Etats-Unis a bondi à 56,8 milliards de dollars en novembre 2025, par rapport aux 29,2 MdsUSD du mois précédent (révisé d'une estimation initiale de 29,4 MdsUSD), selon le Département du Commerce.

Cette envolée de 94,6% du déficit d'un mois sur l'autre résulte d'une contraction de 3,6% des exportations de biens et services, à 292,1 MdsUSD, ainsi que d'une poussée de 5% des importations à 348,9 MdsUSD.

Par poste, l'envolée du déficit global est attribuable à un bond du déficit des biens, de 27,9 MdsUSD à 86,9 MdsUSD, tandis que l'excédent des services s'est accru timidement de 0,3 MdUSD pour s'établir à 30,1 MdsUSD.

