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USA-Le déficit commercial américain augmente légèrement moins que prévu en juillet
information fournie par Reuters 03/09/2026 à 15:12
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Le déficit commercial des États-Unis a atteint 88,6 milliards de dollars (76,20 milliards d'euros) en juillet, légèrement moins que prévu, montrent jeudi les données du Bureau d'analyse économique (BEA) du Département américain du Commerce.

Les analystes interrogés par Reuters prévoyaient un déficit de 90 milliards de dollars en juillet.

Les données de juin ont été révisées à 71,2 milliards de dollars, contre une estimation initiale de 73,3 milliards de dollars.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

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