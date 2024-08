USA: le coût unitaire du travail inférieur aux attentes au second trimestre

(AOF) - Le coût unitaire du travail a progressé de 0,9% au second trimestre alors qu'il était attendu en augmentation de 1,8%, après une hausse de 3,8% au trimestre précédent. Sur la même période, la productivité du secteur non agricole s'affiche en hausse de 2,3% contre un consensus de 1,7% et après 0,4% au trimestre précédent.