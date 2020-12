Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Le chef de la majorité au Sénat admet la victoire de Biden Reuters • 15/12/2020 à 21:04









(Actualisé avec appel à d'autres sénateurs républicains § 4-5-6-7) WASHINGTON, 15 décembre (Reuters) - Mitch McConnell, le chef de file de la majorité républicaine au Sénat américain, a adressé mardi ses félicitations à Joe Biden et Kamala Harris pour leur victoire à l'élection présidentielle, au lendemain du vote des membres du collège électoral. Depuis le scrutin du 3 novembre, Mitch McConnell s'était abstenu de reconnaître la victoire du candidat démocrate à la Maison blanche sur le sortant, Donald Trump, un résultat toujours contesté par ce dernier et par une partie du camp républicain. Le collège électoral a confirmé lundi l'élection de Joe Biden par 306 voix contre 232 pour Donald Trump, aucun des "grands électeurs" n'ayant fait défaut au président élu. Selon une source confirmant une information du New York Times, Mitch McConnell a demandé en outre aux sénateurs républicains de ne pas se joindre à une éventuelle initiative d'élus républicains de la Chambre des représentants qui pourraient protester contre les résultats de l'élection présidentielle. Le chef du groupe démocrate au Sénat, Chuck Schumer, a dit de son côté avoir été informé que McConnell avait passé pour consigne aux sénateurs républicains de ne pas remettre en question le décompte des voix au collège électoral. Le nouveau Congrès fédéral est convoqué le 6 janvier pour dépouiller les bulletins des grands électeurs du Collège électoral et ratifier la victoire de Joe Biden. Les parlementaires américains peuvent contester le résultat à titre individuel. S'ils optent pour cette voie, les partisans de Donald Trump auront cependant du mal à faire valoir leurs objections, les démocrates étant majoritaires à la Chambre des représentants et plusieurs sénateurs républicains ayant déjà annoncé qu'ils reconnaîtraient la victoire de Biden. VOIR AUSSI Le Collège électoral confirme la victoire de Biden <^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Le Collège électoral confirme la victoire de Biden ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^> (Richard Cowan et Tim Ahmann version française Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot et Henri-Pierre André)

