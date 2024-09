Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client USA: la remontée du moral des consommateurs se confirme information fournie par Cercle Finance • 27/09/2024 à 16:16









(CercleFinance.com) - La confiance des consommateurs américains s'est nettement améliorée au mois de septembre, à un rythme plus marqué qu'initialement estimé, montrent les résultats définitifs de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan publiés ce vendredi.



L'indice de confiance est finalement remonté à 70,1 sur le mois en cours, contre 67,9 en août, alors qu'une première estimation l'avait donné à 69 il y a tout juste deux semaines.



Les économistes prévoyaient une révision à la hausse, mais d'une moindre ampleur, avec un chiffre définitif qui était envisagé autour de 69.



Le sous-indice mesurant le jugement des consommateurs sur leur situation actuelle a progressé à 63,3, contre 61,3 le mois dernier, tandis que celui mesurant l'évolution de leurs anticipations s'est inscrit en hausse à 74,4 après 72,1 en août.



Joanne Hsu, l'auteure du rapport, attribue l'amélioration du sentiment des consommateurs au ralentissement de l'inflation, même si les ménages disent avoir conscience du fait que les prix restent élevés.



Concernant l'élection présidentielle du mois de novembre, une part grandissante des consommateurs voient Kamala Harris l'emporter, même si deux-tiers des sympathisants républicains espèrent encore une victoire de Trump.





