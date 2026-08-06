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USA : la productivité augmente plus que prévu au 2e trimestre
information fournie par Zonebourse 06/08/2026 à 14:45
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La productivité non agricole des Etats-Unis a augmenté de 1,4% au 2e trimestre 2026, selon une première estimation du Département du Travail, une progression dépassant sensiblement le consensus, qui ne tablait que sur une hausse de 0,6%.

Ces gains de productivité, qui marquent une accélération par rapport à la hausse de 0,8% observée au 1er trimestre, reflètent une progression de 1,7% de la production, pour une augmentation de seulement 0,3% du nombre d'heures travaillées.

La hausse de 1,4% de la productivité non agricole s'est toutefois révélée bien inférieure à la progression de 2,7% du salaire horaire, entraînant une augmentation de 1,3% du coût unitaire du travail, mais les économistes attendaient une hausse de 2,1%.

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