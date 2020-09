Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-La Maison blanche dit ne pas s'attendre à un "shutdown" fin septembre Reuters • 04/09/2020 à 02:13









WASHINGTON, 4 septembre (Reuters) - La Maison blanche a fait savoir jeudi qu'elle s'attendait à ce que le Congrès approuve un projet de loi sur le financement du gouvernement fédéral pour éviter une fermeture partielle des administrations ("shutdown") à la fin du mois, alors que l'enveloppe budgétaire actuelle expire le 30 septembre. La chaîne de télévision ABC News, citant une personne informée, a rapporté par la suite que la présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, et le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, étaient convenus de manière informelle lors d'un entretien téléphonique d'un texte provisoire pour éviter un "shutdown". Il s'agit d'un projet de loi distinct des négociations entre démocrates du Congrès et Maison blanche sur un nouveau plan de relance post-coronavirus, mais des voix à Washington pressent pour une fusion des textes du fait de l'urgence du calendrier. (Andrea Shalal et Susan Heavey; version française Jean Terzian)

