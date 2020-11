Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA: La FAA va boucler les tests du Boeing 737 MAX dans les prochains jours Reuters • 10/11/2020 à 06:44









USA: LA FAA VA BOUCLER LES TESTS DU BOEING 737 MAX DANS LES PROCHAINS JOURS WASHINGTON/SEATTLE (Reuters) - L'administration fédérale américaine de l'aviation (FAA) se trouve dans l'ultime phase d'examen des changements apportés par Boeing au 737 MAX et devrait avoir bouclé le processus "dans les prochains jours", a déclaré lundi à Reuters le patron de la FAA, Steve Dickson. Trois sources proches du dossier ont fait savoir que la FAA devrait délivrer une nouvelle autorisation d'exploitation dès le 18 novembre pour l'appareil cloué au sol dans le monde depuis mars 2019 suite à deux catastrophes meurtrières. Aucun commentaire n'a été effectué par Boeing. (David Shepardson à Washington et Eric M. Johnson à Seattle; version française Jean Terzian)

Valeurs associées BOEING CO NYSE +11.75%