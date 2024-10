Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client USA: la croissance s'accentue dans les services, selon l'ISM information fournie par Cercle Finance • 03/10/2024 à 16:16









(CercleFinance.com) - La croissance de l'activité s'est accentuée dans le secteur des services aux Etats-Unis au mois de septembre, montrent les résultats de l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM) réalisée auprès des directeurs d'achats.



L'indice ISM mesurant l'évolution de l'activité dans le secteur tertiaire est ressorti à 54,9 le mois dernier, en hausse de 3,4 points par rapport au chiffre de 51,5 enregistré en août.



Les économistes attendaient une hausse bien plus limitée, à 51,6.



Si le sous-indice des nouveaux contrats a bondi à 59,4 après 53 le mois précédent, celui de l'emploi est repassé en zone de contraction, à 48,1 contre 50,2 en août.



La composante des prix payés par les entreprises de services a quant à elle augmenté à 59,4, contre 57,3 le mois d'avant.





