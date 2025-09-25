 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 789,92
-0,48%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

USA-La croissance du PIB révisée à 3,8% au T2 avec le recul des importations
information fournie par Reuters 25/09/2025 à 15:06

(Actualisé avec détails, réaction des marchés)

L'économie américaine a progressé au deuxième trimestre à un rythme plus marqué qu'initialement prévu, stimulée par un recul des importations et une reprise des dépenses de consommation, mais la dynamique semble avoir ralenti depuis, montrent les données définitives du produit intérieur brut (PIB) publiées jeudi par le département du Commerce.

Le PIB a progressé de 3,8% en rythme annualisé, alors que la deuxième estimation était de 3,3%. Les économistes et analystes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une hausse de 3,3%.

Le PIB a rebondi au cours du deuxième trimestre, grâce notamment à la diminution des flux de marchandises étrangères après qu'une anticipation des importations visant à échapper aux droits de douane imposés par le président Donald Trump a pesé sur le PIB au cours de la période allant de janvier à mars.

La croissance du trimestre a également été soutenue par l'augmentation des investissements des entreprises dans les produits de propriété intellectuelle, principalement l'intelligence artificielle.

Cependant, les chiffres du PIB du premier et du deuxième trimestre ne reflètent pas fidèlement la santé de l'économie, en raison notamment des fluctuations importantes des importations.

Les économistes s'attendent à un second semestre morose en raison de l'incertitude persistante liée à la politique commerciale de la Maison blanche, qui limiterait la croissance économique à environ 1,5% en 2025.

Ces données ont été publiées en même temps que les inscriptions hebdomadaires au chômage, qui ont diminué de façon inattendue lors de la semaine au 20 septembre à 218.000 contre 232.000 (révisé) la semaine précédente, même si le marché du travail suscite des craintes en raison d'un rythme d'embauche faible.

Les rendements obligataires progressent après la publication de ces données, celui des Treasuries à dix ans

US10YT=RR avançant de 4,6 points de base à 4,1931%, tandis que son homologue à deux ans US2YT=RR gagne 6,7 points de base à 3,6655%.

Le dollar s'apprécie de 0,39% face à un panier de devises de référence .DXY .

Les contrats à terme signalent une ouverture en baisse de 0,22% pour le Dow Jones .DJI , de 0,54% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,73% pour le Nasdaq, alors qu'ils indiquaient une ouverture plutôt stable avant la publication des données.

(Reportage Lucia Mutikani, rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
45 978,81 Pts Index Ex -0,31%
S&P 500 INDEX
6 589,63 Pts CBOE -0,73%
USA BENCHMARK 10A
4,180 Rates +1,18%
USA BENCHMARK 2A
3,609 Rates +0,25%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank