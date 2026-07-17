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USA : la confiance des consommateurs progresse, selon l'UMich
information fournie par Zonebourse 17/07/2026 à 16:14

Le moral des consommateurs américains se redresse sensiblement ce mois-ci, à en croire l'indice de confiance calculé par l'Université du Michigan (UMich), qui ressort à 54,4 en estimation préliminaire pour juillet, contre 49,5 le mois précédent.

Cette progression, nettement plus forte qu'espéré, puisque les économistes anticipaient en moyenne un indice de 51, repose sur une hausse à la fois du sous-indice des conditions économiques actuelles ( 15,1% à 54,9) et de celui des anticipations des consommateurs ( 6,5% à 54).

"Avec un 2e mois consécutif de hausse de 10%, le moral des consommateurs a atteint son niveau le plus élevé depuis février de cette année, en raison de l'assouplissement des pressions sur les prix à la pompe ces dernières semaines", explique Joanne Hsu, directrice des enquêtes auprès des consommateurs.

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