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USA-La confiance des consommateurs progresse plus que prévu en octobre - Conference Board
information fournie par Reuters 27/10/2026 à 15:22

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La confiance des consommateurs aux États-Unis s'est améliorée plus que prévu en octobre, selon l'enquête mensuelle du Conference Board publiée mardi.

L'indice de confiance calculé par l'organisation patronale s'établit ce mois-ci à 91,7 contre 84,2 (révisé de 81,9) en septembre.

Le consensus des économistes interrogés par Reuters prévoyait un indice à 81.

(Rédigé par Elena Smirnova)

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