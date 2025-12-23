 Aller au contenu principal
USA : la confiance des consommateurs du Conference Board augmente, mais pas autant que prévu
information fournie par AOF 23/12/2025 à 16:05

(AOF) - Au mois de décembre, l’indice de confiance des consommateurs calculé par le Conference Board a progressé pour atteindre 89,1 points, après 88,7 points. Les analystes tablaient toutefois sur une amélioration plus importante à 91 points.

