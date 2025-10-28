 Aller au contenu principal
USA-La confiance des consommateurs baisse moins que prévu en octobre
information fournie par Reuters 28/10/2025 à 15:25

La confiance des consommateurs américains s'est dégradée en octobre, les ménages s'inquiétant de la santé du marché du travail au cours des six prochains mois et de la persistance de prix élevés en raison des droits de douane sur les importations, mais moins que prévu.

L'indice de confiance calculé par l'organisation patronale Conference Board et publié mardi est tombé à 94,6 ce mois-ci, contre 95,6 en septembre (révisé).

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur un indice à 93,2.

"Les consommateurs ont été un peu plus pessimistes quant à la disponibilité future des emplois et aux conditions commerciales futures, tandis que l'optimisme quant aux revenus futurs a légèrement reculé", a déclaré Stéphanie Guichard, économiste au Conference Board.

(Reportage Lucia Mutikani ; version française Diana Mandia, édité par Kate Entringer)

