USA-La Chambre remet un dossier exposant les accusations contre Trump

WASHINGTON, 19 janvier (Reuters) - Les parlementaires démocrates qui tiendront le rôle de "procureurs" au procès en destitution de Donald Trump au Sénat ont remis samedi un dossier exposant les actes d'accusation d'abus de pouvoir et d'obstruction au Congrès qui visent le président républicain des Etats-Unis. L'équipe d'accusation désignée par la Chambre des représentants, contrôlée par les démocrates et qui a ouvert en septembre dernier une procédure en destitution ("impeachment") contre Donald Trump, devait déposer ce document avant samedi 17h00 (22h00 GMT). Le procès s'est officiellement ouvert jeudi mais ne doit vraiment débuter que mardi, avec les déclarations préliminaires des différentes parties. Dans le document de 111 pages, les démocrates résument les arguments présentés au cours des auditions, à huis clos et publiques, menées l'année dernière par les commissions de la Chambre chargées de l'enquête. Ils appellent aussi à la destitution de Trump dans le but de préserver l'intégrité de l'élection présidentielle de novembre 2020 et le système américain de gouvernement. La défense du locataire de la Maison blanche doit présenter son dossier avant lundi midi (17h00 GMT), avant un nouveau mémoire de la Chambre des représentants attendu mardi midi (17h00 GMT). Donald Trump a renforcé son équipe de défense avec le recrutement vendredi de deux "poids lourds": l'ancien procureur indépendant Kenneth Starr, fer de lance de la procédure de destitution contre l'ancien président démocrate Bill Clinton en 1998, et le célèbre avocat Alan Dershowitz. (Patricia Zengerle; version française Jean Terzian)

