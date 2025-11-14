 Aller au contenu principal
USA: l'opérateur Verizon prévoit de supprimer près de 15.000 postes, selon le Wall Street Journal
information fournie par Boursorama avec AFP 14/11/2025 à 08:11

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / BRUCE BENNETT )

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / BRUCE BENNETT )

Le géant américain des télécoms Verizon planifie de supprimer près de 15.000 postes, dans un contexte de compétition accrue entre les opérateurs aux Etats-Unis, selon des informations jeudi du Wall Street Journal (WSJ).

Cette vague de suppressions d'emplois serait la plus importante de l'histoire du groupe et doit avoir lieu dans le courant de la semaine prochaine, explique le journal, qui cite des sources proches du dossier.

Selon le WSJ, la majeure partie de cette opération devrait être réalisée par le biais de licenciements.

Contacté par l'AFP, Verizon n'a pas donné suite dans l'immédiat.

Au 31 décembre 2024, l'entreprise comptait environ 99.600 salariés à temps plein, dont 88% étaient basés aux Etats-Unis, selon un document officiel publié en février sur le site du gendarme américain des marchés financiers, la SEC (Securities and Exchange Commission).

Plus grand fournisseur de services de télécommunications aux Etats-Unis, Verizon cherche à réduire ses coûts dans un contexte de concurrence accrue sur le marché de la téléphonie mobile, souligne le WSJ, qui ajoute que le groupe a récemment perdu des abonnés au profit d'autres grands noms du secteur, comme AT&T et T-Mobile.

En novembre, Verizon avait nommé Dan Schulman à sa tête, ancien patron de la plateforme de paiement en ligne PayPal, afin de redonner de l'élan au groupe.

"Verizon se trouve à un tournant décisif" et "n'exploite pas pleinement (son) potentiel", avait déclaré M. Schulman en octobre, après la publication des résultats du groupe pour le troisième trimestre.

"La réduction des coûts fera partie intégrante de notre quotidien" et "il ne fait aucun doute qu'un changement significatif est nécessaire", avait-il prévenu.

Vers 19H30 GMT, le titre Verizon prenait 1,50%, à 41,41 dollars, à la Bourse de New York.

