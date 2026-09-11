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USA : l'inflation sans grande surprise en août
information fournie par Zonebourse 11/09/2026 à 14:35
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Au mois d'août, l'indice des prix à la consommation américain a augmenté de 0,4%, conformément aux prévisions des analystes, après une hausse de 0,1% en juillet. En rythme annuel, cette donnée n'a pas non plus réservé de surprise avec une progression de 3,4%, au même niveau qu'en juillet.

En données core, hors alimentation et énergie, l'inflation d'août a été supérieure aux estimations avec une hausse de 0,3%, contre 0,2% attendu, portant la progression en rythme annuel à 2,4%, comme prévu.

Selon le Bureau of Labor Statistics, l'indice de l'essence a augmenté de 3,9% en août, comptant pour plus d'un tiers de l'augmentation mensuelle de l'indice global. Celui de l'énergie s'est apprécié de 2,1% sur le mois, tandis que la hausse pour le logement a été de 0,3% en août, après avoir augmenté de 0,1% en juillet. L'indice de l'alimentation a progressé de 0,1% sur un mois, l'indice de la restauration hors foyer ayant augmenté de 0,3%.

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