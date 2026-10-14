USA : l'inflation repart à la hausse en septembre

L'inflation s'est élevée à 0,6% en septembre aux Etats-Unis, en ligne avec les attentes après 0,4% en août. Elle a atteint 3,7% en rythme annuel, après 3,4% en août. Le consensus s'élevait à 3,6%. En données core (hors alimentation et énergie), elle ressort à 0,3% en rythme mensuel, contre 0,2% attendu et 0,3% le mois précédent. En rythme annuel, elle a atteint 2,6%, contre une prévision à 2,5%.
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