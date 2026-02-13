 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

USA : l'inflation ralentit un peu plus que prévu en janvier
information fournie par Zonebourse 13/02/2026 à 14:44

L'indice des prix à la consommation (CPI) des Etats-Unis a augmenté à un rythme annuel de 2,4% en janvier, un taux en baisse par rapport à celui de 2,7% observé le mois précédent, alors que le consensus n'attendait une baisse qu'à 2,5%.

Le Département du Travail, qui publie ces chiffres, précise qu'en données sous-jacentes (c'est-à-dire hors énergie et produits alimentaires), le taux d'inflation annuel américain s'est établi à 2,5% sur ce premier mois de l'année.

Exprimée en variation d'un mois sur l'autre, la hausse des prix à la consommation s'est établie à 0,2% en données totales et à 0,3% en données sous-jacentes en janvier, après des hausses séquentielles de 0,3% et 0,2% respectivement en décembre.

Inflation
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank