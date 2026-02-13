USA : l'inflation ralentit un peu plus que prévu en janvier
information fournie par Zonebourse 13/02/2026 à 14:44
Le Département du Travail, qui publie ces chiffres, précise qu'en données sous-jacentes (c'est-à-dire hors énergie et produits alimentaires), le taux d'inflation annuel américain s'est établi à 2,5% sur ce premier mois de l'année.
Exprimée en variation d'un mois sur l'autre, la hausse des prix à la consommation s'est établie à 0,2% en données totales et à 0,3% en données sous-jacentes en janvier, après des hausses séquentielles de 0,3% et 0,2% respectivement en décembre.
