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USA-L'inflation PCE stable à 2,8% en février
information fournie par Reuters 09/04/2026 à 14:51

Les prix à la consommation aux États-Unis ont évolué en ligne avec les attentes sur un an en février, montrent les données publiées jeudi par le département du Commerce.

L'indice des prix de la consommation personnelle (PCE) est resté stable à +2,8% en rythme annuel, après +2,8% en janvier. Les économistes interrogés par Reuters attendaient +2,8%.

Il a augmenté sur un mois de 0,4%, conformément aux attentes des économistes (+0,4%) et après +0,3% en janvier.

Une mesure plus étroite de l'inflation, l'indice "core PCE", qui exclut les éléments volatils que sont l'énergie et les produits alimentaires, ressort à +3,0% sur un an en février, conforme aux attentes (+3,0%), après +3,1% en janvier.

Sur un mois, il ressort à +0,4% en février, en ligne avec le consensus, après +0,4% en janvier.

Parallèlement, les dépenses de consommation des ménages américains ont augmenté de +0,1% en février.

Les revenus des ménages ont quant à eux reculé de -0,1% en février, contre le consensus de +0,3%, et après +0,4% en janvier.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

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