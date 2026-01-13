 Aller au contenu principal
USA : l'inflation en ligne avec les attentes en décembre
information fournie par Zonebourse 13/01/2026 à 14:37

Aux Etats-Unis, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 0,3% au mois de décembre, conformément aux attentes et au même niveau qu'en novembre. En rythme annuel, l'inflation s'élève à 2,7% en ligne avec les prévisions, après 2,7% le mois précédent.

En données core (hors alimentation et énergie), l'inflation est également moins élevée que prévu à 0,2% le mois dernier, face à une estimation de 0,3%. En rythme annuel, elle a atteint 2,6%, contre une prévision à 2,7%.

