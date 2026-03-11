Football: Le ministre iranien des Sports exclut une participation de son pays à la Coupe du monde

Coupe d'Asie de l'AFC - Huitième de finale - Iran - Syrie

Le ministre iranien des Sports Ahmad Donyamali a déclaré mercredi ‌que l'Iran ne pouvait pas participer à la Coupe du monde 2026 de football organisée aux États-Unis, au Mexique et au ​Canada en raison des bombardements américains et israéliens sur le pays qui ont mené à la mort du Guide suprême iranien Ali Khamenei.

"Étant donné que ce régime corrompu (les États-Unis) a assassiné notre leader, nous ne pouvons en aucun cas participer à la ​Coupe du monde", a déclaré Ahmad Donyamali à la télévision d'État iranienne. "Nos enfants ne sont pas en sécurité et, fondamentalement, les conditions nécessaires à une participation n'existent pas."

"Compte ​tenu des actions malveillantes qu'ils ont menées contre l'Iran, ils ⁠nous ont imposé deux guerres en huit ou neuf mois et ont tué et martyrisé des milliers de nos ‌concitoyens. Par conséquent, nous ne pouvons certainement pas avoir une telle présence", a-t-il ajouté.

Reuters a contacté la FIFA pour une demande de commentaire.

Plus tôt dans la journée, le président de la FIFA Gianni Infantino ​avait déclaré avoir rencontré le président américain ‌Donald Trump qui lui a assuré soutenir la participation de l'Iran au Mondial.

L'Iran était le ⁠seul pays absent du sommet de planification de la FIFA pour les participants à la Coupe du monde qui s'est tenu la semaine dernière à Atlanta, renforçant les interrogations quant à la participation de l'équipe nationale iranienne sur le sol américain cet ⁠été, dans un contexte d'escalade ‌du conflit.

Donald Trump a déclaré plus tôt à Politico qu'il n'était pas concerné par la participation de ⁠l'Iran, car il s'agissait d'un "pays très gravement défait".

"Nous avons également évoqué la situation actuelle en Iran et du fait que ‌l'équipe iranienne s'est qualifiée pour participer à la Coupe du monde de la FIFA 2026", a déclaré le ⁠président de la FIFA Gianni Infantino dans un message publié sur ses réseaux sociaux.

"Au cours ⁠des discussions, le président Trump ‌a réaffirmé que l'équipe iranienne était bien sûr la bienvenue pour participer au tournoi aux États-Unis."

"Nous avons tous besoin d'un événement ​comme la Coupe du monde de la FIFA pour rassembler les ‌gens, aujourd'hui plus que jamais, et je remercie sincèrement le président des États-Unis pour son soutien, car cela montre une fois de plus que le ​football unit le monde", a-t-il ajouté.

L'Iran s'est qualifié pour sa quatrième Coupe du monde consécutive, mais Mehdi Taj, le président de la Fédération de football de la République islamique d'Iran, a déclaré que la violence des attaques menées par les forces ⁠américaines et israéliennes n'augurait rien de bon pour la Coupe du monde, qui se déroulera du 11 juin au 19 juillet.

Les Iraniens ont été placés dans le groupe G avec la Belgique, l'Égypte et la Nouvelle-Zélande. Leurs matches sont prévus aux États-Unis : deux à Los Angeles et un à Seattle.

Si les États-Unis et l'Iran terminent tous deux deuxièmes de leur groupe respectif, les deux pays pourraient s'affronter en 16es de finale, le 3 juillet à Dallas.

(Rédigé par Karan Prashant Saxena à New Delhi, version ​française Vincent Daheron, édité par Blandine Hénault)