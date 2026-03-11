Répression en Iran : nouvelles sanctions de l'UE contre 19 responsables et entités iraniens, coupables de violations "graves" des droits humains

Kaja Kallas à Berlin, en Allemagne, le 13 janvier 2026. ( AFP / JOHN MACDOUGALL )

D'après une source diplomatique à l'AFP, ces nouvelles sanctions ne sont pas liées directement à la guerre au Moyen-Orient, mais à la situation de répression en Iran.

Ils sont accusés de violations "graves" des droits humains. L'Union européenne a pris de nouvelles sanctions contre 19 responsables et entités iraniens, a déclaré ce mercredi 11 mars la cheffe de la diplomatie de l'UE Kaja Kallas, dans un message publié sur X. Cette décision envoie "un message à Téhéran : l'avenir de l'Iran ne peut pas se construire sur la répression", a-t-elle déclaré.

Ces nouvelles sanctions ne concernent pas le nouveau guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, désigné à ce poste après la mort de son père, Ali Khamenei, tué le 28 février au premier jour des frappes américano-israéliennes, selon une source diplomatique à l'AFP. Ces nouvelles sanctions ne sont pas liées directement à la guerre au Moyen-Orient, mais à la situation de répression en Iran, a précisé cette même source.

Avant cette annonce, quelque 247 personnes et 50 entités ont déjà été sanctionnées par l'UE, en raison de violations des droits humains. Ces sanctions prévoient entre autres un gel des avoirs dans l'UE et une interdiction d'entrer sur le territoire de l'Union européenne.