USA : l'indice S&P/CS Composite supérieur aux attentes en décembre
information fournie par Zonebourse 24/02/2026 à 15:06

Aux États-Unis, l'indice S&P/CS Composite, qui mesure la variation des prix de vente des logements unifamiliaux dans 20 zones métropolitaines, a progressé de 1,4% en décembre en rythme annuel. Il dépasse le consensus des analystes qui tablaient sur une hausse de 1,3%, après une progression de 1,4% en novembre.

