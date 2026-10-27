USA : l'indice S&P Case-Shiller supérieur au consensus en août

L'indice S&P Case-Shiller des prix immobiliers dans les 20 plus grandes agglomérations américaines a progressé de 2,7% en août en rythme annuel, contre une hausse anticipée de 2,6%. Il avait connu une croissance de 2,5% en juillet.
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