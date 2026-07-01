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USA : l'indice PMI manufacturier de l'ISM sous les attentes en juin
information fournie par Zonebourse 01/07/2026 à 16:11

L'indice PMI manufacturier de l'ISM (Institute for Supply Management) est passé en juin de 54 à 53,3, là où le consensus ciblait 53,8.

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