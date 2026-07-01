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USA : l'indice PMI manufacturier de juin déçoit
information fournie par Zonebourse 01/07/2026 à 15:56

Aux Etats-Unis, l'indice PMI manufacturier du mois de juin a été décevant. Attendu en progression de 55,1 à 55,7 points, il a finalement reculé à 53,9 points.

Pour Chris Williamson, l'économiste en chef de S&P Global Market Intelligence : "les industriels américains ont fait état d'une nouvelle amélioration marquée de la croissance de leur production et de leurs carnets de commandes en juin, selon les données PMI de S&P Global, prolongeant ainsi l'accélération observée depuis le début de la guerre au Moyen-Orient. L'emploi a toutefois fortement reculé, les entreprises cherchant souvent à compenser la hausse des coûts de l'énergie et des matières premières".

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