USA : l'indice PMI des services meilleur qu'attendu en septembre

Aux Etats-Unis, l'indice PMI des services de S&P Global du mois de septembre atteint 58,8 contre 58,7 attendu après 58,7 le mois précédent. L'indice PMI Composite s'élève à 58,4 conformément aux attentes après 58,4 en août.
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