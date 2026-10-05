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USA : l'indice PMI des services meilleur qu'attendu en septembre
information fournie par Zonebourse 05/10/2026 à 15:58

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Aux Etats-Unis, l'indice PMI des services de S&P Global du mois de septembre atteint 58,8 contre 58,7 attendu après 58,7 le mois précédent. L'indice PMI Composite s'élève à 58,4 conformément aux attentes après 58,4 en août.

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