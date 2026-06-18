USA-L'indice "Philly Fed" s'améliore comme prévu en mai

information fournie par Reuters • 18/06/2026 à 14:37

Les conditions d'activité dans la région de Philadelphie se sont améliorées en juin, comme prévu, montre jeudi l'enquête mensuelle de l'antenne locale de la Réserve fédérale.

L'indice "Philly Fed" a rebondi, s'établissant à +10,0 après -0,4 en mai.

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre de +10,0.

La composante des nouvelles commandes ressort à +27,3 contre -1,70 en mai.

Le sous-indice des perspectives d'activité à six mois ressort à +50,2 après +53,20 le mois précédent.

Le sous-indice de l'emploi s'établit à +7,9 après -2,80 en avril.

Celui des prix acquittés ressort à +53,2 après +47,90 un mois plus tôt.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)